Илон Маск удалил пост о фигурировании Дональда Трампа в «файлах Эпштейна»

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск удалил из соцсети Х (бывший Twitter) пост, в котором заявлял, что американский президент Дональд Трамп фигурирует в документах по уголовному делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РБК .

«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна» — говорилось в удаленном посте.

Маск добавил, что именно по этой причине «файлы Эпштейна» так и не были обнародованы.

В 2006 году Джеффри Эпштейн был осужден за организацию проституции и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году финансиста арестовали по обвинению в торговле детьми, после чего он совершил суицид в собственной камере.

В ходе одного из судов по уголовному делу Эпштейна назывались фамилии его высокопоставленных друзей и людей, которым тот мог предоставлять девушек. Среди них — Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, британский принц Эндрю и другие.

Ранее стало известно, что попытка посредников организовать диалог между Дональдом Трампом и Илоном Маском провалилась после того, как в разговоре всплыла тема покойного финансиста Эпштейна.