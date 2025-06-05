Маск заявил, что Трамп фигурирует в «файлах Эпштейна»

Он отметил, что именно поэтому эти файлы так и не были опубликованы.

«Хорошего дня», — пожелал Маск президенту.

Как сообщает SHOT, Трамп заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности и «свихнулся». Кроме того, американский президент пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска и отменить все субсидии.

По данным открытых источников, Джеффри Эпштейн был осужден за изнасилование 14-летней девочки, организацию проституции и замешан в целом ряде сексуальных скандалов. В 2019 году его арестовали по обвинению в торговле детьми, после чего он убил себя в собственной камере.

В ходе одного из судов по делу Эпштейна назывались фамилии его высокопоставленных друзей и людей, которым он, предположительно, мог предоставлять девушек. В их числе был сам Дональд Трамп, а также бывший президент США Билл Клинтон, один из создателей Microsoft Билл Гейтс, британский принц Эндрю и другие.