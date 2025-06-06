Телефонный разговор Трампа и Маска сорвался из-за темы Джеффри Эпштейна

Попытка посредников организовать диалог между Дональдом Трампом и Илоном Маском провалилась после того, как в разговоре всплыла тема покойного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает CNN .

Общих соратников миллиардера и главы Белого дома, пытавшихся смягчить напряженность между двумя влиятельными фигурами, шокировала резкая реакция Трампа, когда Маск косвенно затронул эту щепетильную тему.

Источники утверждают, что изначально переговоры шли в конструктивном ключе — обсуждались потенциальные области сотрудничества и сферы влияния. Однако упоминание Эпштейна, с которым Трампа неоднократно связывали в СМИ, мгновенно изменило атмосферу.

«Это был красный флаг для Трампа. Все понимали — дальше говорить бессмысленно», — пояснил инсайдер.

Ранее Маск заявил, что Трамп фигурирует в «файлах Эпштейна».