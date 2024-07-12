Турецкий обозреватель Абдюлькадир Сельви отметил, что американские власти намеренно сталкивают Украину и Россию, чтобы превратить их конфликт в войну между НАТО и РФ. Журналист уверен, что эта опасность достигла критической отметки и стала ближе, чем когда-либо.

По его словам, в конфликте Украины и РФ будет лишь один победитель — США. Администрация президента Штатов Джо Байдена уже добилась расширения альянса за счет Финляндии и Швеции, а страх Европы перед Россией простимулировал ее закупать американское вооружение и военную промышленность.

Сельви добавил, что США стремятся развязать все больше новых войн. Кроме того, они планируют «измотать» Китай и вовлечь в конфликт его, чтобы ослабить экономически. Участие КНР в конфликте РФ и Украины журналист назвал началом третьей мировой войны.

9–11 июля в Вашингтоне прошел очередной саммит Североатлантического альянса, посвященный конфликту России и Украины. В Кремле дали оценку итоговой декларации события, отметив, что противники не хотят строить мир.