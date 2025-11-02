Хегсет: Пентагон начал готовиться к операции против Нигерии

Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал уничтожить террористов в Нигерии, если власти страны не защитят христиан, сообщает «Лента.ру» .

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Пентагон действительно «готовится к действиям» в отношении Нигерии, против орудующих там исламских террористических группировок.

«Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», — написал Хегсет в своем аккаунте в соцсети Х.

Военкор Александр Сладков выразил мнение, что заявления США о защите христиан в Нигерии и борьбе с наркокартелями в Венесуэле — тактические предлоги для установления контроля над нефтяными ресурсами этих стран.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.