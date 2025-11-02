Военкор прокомментировал поведение США на международной арене

Военный корреспондент Александр Сладков выразил мнение , что внешняя политика администрации США при президенте Дональде Трампе сохраняет экспансионистский характер и не принесет России ничего хорошего.

По оценке эксперта, заявления Вашингтона о защите христиан в Нигерии и борьбе с наркокартелями в Венесуэле являются тактическими предлогами для установления контроля над нефтяными ресурсами этих стран.

Сладков обратил внимание на геоэкономическую подоплеку планируемых операций: Нигерия является лидером нефтедобычи в Африке, а Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Военкор предположил, что истинные мотивы администрации США далеки от декларируемых гуманитарных целей и провел исторические параллели, отметив, что США традиционно используют различные идеологические концепции — от демократии до защиты прав меньшинств — для продвижения своих интересов.

«Батька Трамп придэ порядок наведэ». Так получается? Вы теперь понимаете, за что мы сегодня воюем? Чтоб такой бандит, как Трамп не вторгся в Россию (повод придумает любой). Это ж натуральные бандиты, американцы эти. И нас грабить пойдут, если слабины» — написал журналист в своем Telegram-канале.