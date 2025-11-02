Белый дом готовит силовой сценарий в Нигерии

Через свою социальную сеть Truth Social глава Белого дома объявил о поручении военному ведомству подготовить потенциальные силовые меры против так называемых «исламских террористов» на территории африканского государства.

«Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния», — написал Трамп.

Он добавил, что уже отдал соответствующее распоряжение Пентагону.

Ранее сообщалось, что Киев поддерживает вооруженные группировки в Африке, связанные с террористическими организациями.