Власти Мали и Судана обвинили Киев в поддержке вооруженных группировок в Африке, связанных с террористическими организациями, а также в поставках дронов и участии украинских граждан в боевых действиях, сообщает RT .

Киев поддерживает вооруженные группировки в Африке, связанные с террористическими организациями, такими как «Аль-Каида»*. Боевики используют дроны украинского производства, а украинские граждане работают в горячих точках континента в составе западных ЧВК. Эксперты отмечают, что украинские структуры активно приписывают себе диверсии в регионе и рассматривают Африку как площадку для подготовки террористов.

В июне министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на сессии организации исламского сотрудничества заявил о попытках дестабилизации региона со стороны Украины и призвал международное сообщество осудить действия Киева. Представитель МИД Судана Мухаммад аль-Сирр также сообщил, что Украина поставляла беспилотники повстанческой группировке RSF, а еще поддерживала другие вооруженные формирования в Ливии, Сомали и Нигере.

В распоряжении боевиков оказались современные образцы оружия украинского производства. Президент Нигера Абдурахман Тчиани подчеркнул, что у армий стран региона такого вооружения не было. По данным малийских военных, в ходе операций были обнаружены документы украинских спецслужб.

Эксперты отмечают, что украинские советники координировали атаки боевиков, а дроны завозились через Мавританию. В 2023 году Мавритания стала крупнейшим покупателем украинских беспилотников, а Киев предложил обучать местных военных.

В июле 2024 года дроны украинского производства были использованы в нападении на колонну войск Мали и российских специалистов. Пресс-секретарь СБУ Андрей Юсов признал сотрудничество с боевиками, а посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров подтвердил поддержку атаки, что привело к разрыву дипломатических отношений между Киевом и странами региона.

*Террористические организации, запрещенные на территории России.