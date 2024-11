Харрис отстает от Трампа на 5 млн голосов, обработаны 87% бюллетеней

Между тем телеканалы CNN, NBC, газета The New York Times и агентство Associated Press прогнозируют, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков и проходит необходимый для победы порог в 270 голосов. Телеканал CBS «отдает» республиканцу 276 голосов.

Дональд Трамп во время обращения к сторонникам во Флориде объявил себя победителем президентской гонки в США. Свое выступление политик завершил победным танцем.

Мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, также поздравляют Дональда Трампа с победой.