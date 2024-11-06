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Дональд Трамп завершил танцем свое победное выступление в Палм-Бич

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп завершил танцем свое победное выступление перед сторонниками в Палм-Бич во Флориде, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как политик улыбается, танцует и благодарит собравшихся под песню Y.M.C.A американской диско-группы Village People.

При этом на сцену Дональд Трамп вышел под композицию God Bless the U.S.A («Боже, благослови США») известного американского кантри-певца Ли Гринвуда.

В ходе своей речи республиканец объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Ранее стало известно, что лидеры разных стран начали поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. При этом официальный подсчет голосов продолжается.