ХАМАС выдвинул условия по освобождению российских заложников
Движение ХАМАС может освободить двух россиян
Движение ХАМАС может освободить двух россиян при условии прекращения огня, пишет РИА Новости.
В публикации отмечается, что военные группировки готовы «в приоритетном порядке освободить двух остающихся в заложниках израильтян с гражданством России».
«Для этого нужно достичь договоренности о прекращении огня в секторе Газа», — заявил агентству замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
Ранее движение освободило российского заложника Андрея Козлова, но не пошло на дальнейшую сделку в Вашингтоном по обмену пленными.