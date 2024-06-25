ХАМАС выдвинул условия по освобождению российских заложников

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Движение ХАМАС может освободить двух россиян

Движение ХАМАС может освободить двух россиян при условии прекращения огня, пишет РИА Новости.

В публикации отмечается, что военные группировки готовы «в приоритетном порядке освободить двух остающихся в заложниках израильтян с гражданством России».

«Для этого нужно достичь договоренности о прекращении огня в секторе Газа», — заявил агентству замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Ранее движение освободило российского заложника Андрея Козлова, но не пошло на дальнейшую сделку в Вашингтоном по обмену пленными.