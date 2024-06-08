Стало известно о состоянии россиянина, освобожденного из плена ХАМАС

Спасенный из плена ХАМАС россиянин находится с братом в больнице Израиля

Россиянин Андрей Козлов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС, проходит медицинский осмотр в одной из израильских больниц. По словам 27-летнего мужчины, с ним все в порядке, сообщает Life.ru .

Его близкие рассказали, что вместе с Андреем в больнице находится и его младший брат. Мужчина уже пообщался с родственником и ждет отца, который в ближайшее время прилетит в Израиль.

Пресс-служба министерства иностранных дел Израиля опубликовала кадры, на которых премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху посещает освобожденных заложников в больнице «Шиба». Израильский премьер обнимает Козлова и крепко хлопает по плечу.

В ведомстве добавили, что Генконсульство Израиля в Петербурге поддерживает связь с родителями Андрей Козлова, которые в воскресенье утром прилетят к сыну.

Ранее ЦАХАЛ освободил 4 заложников в ходе проводимой спецоперации в секторе Газа, среди них есть россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные посещали музыкальный фестиваль Nature Party, который проходил 7 октября прошлого года.