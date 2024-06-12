ХАМАС не пошел на сделку по заложникам
Американское предложение по освобождению заложников не устроило ХАМАС
Американское предложение по освобождению заложников не устроило ХАМАС, пишет RT со ссылкой на Reuters.
Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение об освобождении заложников, представленное американским президентом Джо Байденом, указано в сообщении.
При этом агентство цитирует неназванного израильского чиновника.
«ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом», — сказал представитель Израиля.
Ранее движение освободило российского заложника Андрея Козлова.