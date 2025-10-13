ХАМАС освободил из плена уроженца Донбасса Максима Харкина
Фото - © скриншот
Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный из плена палестинского радикального движения ХАМАС, вышел на связь со своей семьей, сообщает ТАСС.
«Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей», — заявили в посольстве Израиля в Москве.
Ранее группа, состоящая из семи освобождаемых израильских заложников, была передана Красному Кресту на территории сектора Газа. Затем была освобождена группа еще из 13 заложников.
После начала конфликта на Ближнем Востоке в плену у палестинской группировки оказались россияне Александр Труфанов и Максим Харкин. В середине февраля палестинцы передали Труфанова и еще двух заложников Международному комитету Красного Креста.
