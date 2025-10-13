ХАМАС освободил из плена уроженца Донбасса Максима Харкина

Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный из плена палестинского радикального движения ХАМАС, вышел на связь со своей семьей, сообщает ТАСС .

«Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей», — заявили в посольстве Израиля в Москве.

Ранее группа, состоящая из семи освобождаемых израильских заложников, была передана Красному Кресту на территории сектора Газа. Затем была освобождена группа еще из 13 заложников.

После начала конфликта на Ближнем Востоке в плену у палестинской группировки оказались россияне Александр Труфанов и Максим Харкин. В середине февраля палестинцы передали Труфанова и еще двух заложников Международному комитету Красного Креста.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.