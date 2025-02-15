Россиянина Александра Труфанова освободили в секторе Газа

В городе Хан-Юнис на юге сектора Газа палестинские движения передали троих заложников, среди которых и россиянин Александр Труфанов, Международному комитету Красного Креста (МККК), сообщает РИА Новости .

Передача заложников прошла возле дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Трансляцию провел телеканал Al Jazeera.

Трое людей, в том числе и гражданин РФ, сели в машины МККК. Автомобили и направились в сторону Израиля. Позднее ЦАХАЛ подтвердила, что заложников передали военным.

14 февраля бригады «Аль-Кудс» (является военным крылом группировки «Исламский джихад»*) заявили, что решили освободить Труфанова в шестой партии первого этапа сделки по обмену. В ХАМАС добавили, что кроме россиянина в субботу освободят еще двух заложников, один из них американец.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала незамедлительно освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, которых удерживает ХАМАС в секторе Газа.

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