сегодня в 14:46

МИД РФ призвал освободить россиян Труфанова и Харкина, удерживаемых в Газе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала незамедлительно освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, которых удерживает палестинская радикальная группировка ХАМАС в секторе Газа, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

«На сегодняшний день в плену остается более ста человек. Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что вопрос освобождения заложников занимает ключевое место в переговорах России с представителями ХАМАС и других палестинских организаций.

Опыт показывает, что для освобождения заложников наиболее действенными являются политико-дипломатические методы, заключила Захарова.

Ранее группировка «Сарая аль-Кудс», входящая в радикальное палестинское движение «Исламский джихад»*, выложила в соцсетях видео с российским заложником Александром Труфановым.

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и запрещена в России.