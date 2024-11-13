Палестинские радикалы опубликовали видео с российским заложником

Группировка «Сарая аль-Кудс», которая входит в радикальное палестинское движение «Исламский джихад»*, выложила в Telegram-канале видео с российским заложником. Его, предположительно, зовут Александр Труфанов, сообщает ТАСС .

Мужчина сказал, что попал в непростую ситуацию. У него нет провианта и света. Труфанов добавил, что находится в опасности из-за регулярных бомбардировок сектора Газа.

По словам мужчины, конфликт в регионе якобы идет, чтобы «освободить заложников». Однако этого не происходит. Большое их количество погибло, а освободить удалось не многих.

Ранее в ХАМАС сообщили, что до завершения боевых действий в секторе Газа нет смысла обсуждать обмен пленными. Переговоры могут начаться, если Израиль выведет войска из региона и прекратит его обстрелы.

*Исламский Джихад-джамаат Моджахедов (группа Исламского джихада) внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и запрещена в России.