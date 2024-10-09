ХАМАС заявил, что не видит смысла в обмене пленными до прекращения огня в секторе Газа

В ХАМАС заявили, что не видят смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа, сообщает РИА Новости .

Представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа отметил, что с полного и немедленного прекращения огня и вывода войск Израиля из Газы должно начинаться любое соглашение.

По его словам, до этого нет смысла обсуждать сделку по обмену пленными.

Он также рассказал, что движение было готово к прекращению огня, но из-за позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху переговоры по этому вопросу ни к чему не привели.

Ранее армия Израиля заявила, что минимум 5 ракет были запущены из района Хан-Юниса на юге сектора Газа и частично упали в центре страны. По пути в укрытие пострадали несколько человек, две 30-летние женщины получили легкие осколочные ранения.