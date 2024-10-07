Военное крыло ХАМАС обстреляло ракетами Тель-Авив

Город Тель-Авив подвергся ракетному обстрелу со стороны военного крыла палестинского движения ХАМАС в годовщину нападения на Израиль, сообщает РИА Новости .

Бригады «Аль-Кассам» обстреляли город ракетным залпом. В Тель-Авиве и его пригородах звучала сирена, предупреждающая о воздушной опасности. Также слышались мощные взрывы, предположительно, работали средства ПВО.

Армия Израиля заявила, что минимум 5 ракет были запущены из района Хан-Юниса на юге сектора Газа и частично упали в центре страны. По пути в укрытие пострадали несколько человек, две 30-летние женщины получили легкие осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что Израиль в Ливане атаковал объекты «Хезболлах». Речь идет в том числе об оружейных складах, после атаки были слышны взрывы повторной детонации.