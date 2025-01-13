Губернатор Воробьев призвал глав округов предлагать изменения

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

Воробьев также подчеркнул, что в работе властей региона важна трансформация и модернизация. Это поможет добиться нужных результатов.