Андрей Воробьев отметил важность совместной работы с Мособлдумой

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что от того, насколько доходчиво защищается та или иная инициатива, тоже зависит результат. Здесь нужно действовать проактивно.

Ранее губернатор назвал чувствительные темы для жителей региона. Это ЖКХ, здравоохранение, экологические вопросы и транспорт.