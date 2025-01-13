Андрей Воробьев назвал чувствительные темы для жителей Подмосковья

«Даже сейчас, когда я говорю, становится очевидно, что необходимо учитывать, что у нас до сих пор есть ряд направлений, которые больше всего беспокоят людей, где неудовлетворенность особенно заметна. Это традиционно ЖКХ, здравоохранение, экологические вопросы и транспорт», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что все это очень важно, как и нестационарная торговля, которую некоторые главы особенно любят.

Ранее глава региона отметил, что в работе властей Подмосковья важна трансформация и модернизация. Это поможет добиться нужных результатов.