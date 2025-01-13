Андрей Воробьев отметил важность трансформации и модернизации в работе

«Основная тема и мысль, которую хочется донести сегодня до всех, особенно до глав территорий, от которых зависит очень многое, — это необходимость применения трансформации в правительственной работе. Трансформация необходима для того, чтобы достичь перемен и добиться реальных результатов. Если кто-то, а таких людей много, вдруг, оглянувшись, решил, что у него все в порядке — тишь да гладь, да божья благодать, — это фатальное заблуждение», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, коллеги, не должны позволить такому человеку «заблудиться», в этом состоит основной замысел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.