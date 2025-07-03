В Коломне построено новое овощехранилище

Здание отвечает всем современным нормам и требованиям. Объект площадью 1500 кв. м, расположенный в Озерах, принят в эксплуатацию.

Вместимость нового овощехранилища достигает 2450 тонн. До этого мощности компании позволяли хранить только 3000 тонн лука — таким образом, объемы хранения увеличены практически вдвое. В проект инвестировано свыше 96 млн рублей, на предприятии создано десять новых рабочих мест.

Компания «Лукаморе» ведет селекционную деятельность и создает сорта лука, устойчивые к заболеваниям и вредителям, распространенным в российских климатических условиях. По итогам прошлого года на «Лукаморе» произвели более 2,6 тысяч тонн посадочного материала, что составило 16% от общероссийского объема производства лука-севка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев