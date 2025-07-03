За изнасилование девочки в Нижнем Новгороде может сесть невиновный

Житель Нижнего Новгорода, 40-летний Геворг О., может сесть в тюрьму за изнасилование девочки, которое он не совершал. Сам ребенок и его мать заявляют, что мужчину оговорили, сообщает «Осторожно, новости» .

Брат Геворга рассказал, что тот был задержан по данному делу в 2023 году. Все родные мужчины говорят о его невиновности.

Родственники рассказали следующую версию: около 6 лет назад знакомая Геворга прибиралась в квартире 60-летнего В., вместе с женщиной была дочь ее подруги. Именно пенсионер запирался в комнате с девочкой и насиловал ее, тогда ребенку было 6 лет.

Все вскрылась, когда девочке сделали пробу Манту и получили отрицательную реакцию. Сначала у ребенка подозревали туберкулез, но потом гинеколог обнаружила у нее ВИЧ, а еще подтвердила факт изнасилования.

По данному делу задержали Геворга, а девочка дала против него показания. Однако позже рассказала маме, что соврала, а насильником на самом деле был В. Родительница тут же написала правоохранителям заявление с просьбой о пересмотре дела. По словам женщины, после этого пенсионер начал преследовать ее и дочь, предлагая 50 тыс. рублей за то, чтобы забрать заявление.

Месяц назад дело приостановили, а следствие возобновилось. Однако мать и отца жертвы изнасилования грозят лишить родительских за то, что показания изменились. Родственники Геворга считают, что тот все равно будет признан виновным и сядет в тюрьму на 18 лет.