В Лыткарине стартовали работы по ремонту подъездов

В Лыткарине начались работы по капитальному ремонту подъездов в многоквартирных домах округа. В плане на этот год — 5 домов, это 14 подъездов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках ремонта будут заменены перила и почтовые ящики, обновлена плитка в тамбурах, установлены кабель-каналы и новое освещение, а также выполнена покраска стен и потолков. Положительные перемены затронут порядка 1000 жителей муниципалитета.

В данный момент работы ведутся в подъездах двух домов: № 12 по улице Советской и № 6 по улице Парковой. Следующим этапом станет ремонт четырех подъездов в доме по ул. Октябрьской, 12, а также в домах № 24 А и 24 Б по улице Комсомольская.

«Перечень адресов для капитального ремонта подъездов был согласован с ассоциацией советов домов города Лыткарино. Жители активно участвуют в процессе ремонта, совместно выбирая цветовое решение для подъездов. Все пожелания собственников учитываются при проведении работ», — отметила Ирина Горохова, заместитель директора управляющей организации «ДЕЗ-Лыткарино».

Напомним, что в городском округе Лыткарино также продолжается капитальный ремонт домов по 7 адресам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.