Госдума приняла в первом чтении закон о запрете приема в школу детей мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Также предлагается при приеме в общеобразовательное учреждение проверять законность пребывания ребенка на территории России, сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что на начало учебного года сложности со знанием русского языка возникли у 41% детей мигрантов. Он подчеркивал, что для качественного освоения школьной программы знание языка является обязательным.

«В противном случае, процессы обучения и социальной адаптации становятся крайне затруднительными для ребенка, не знающего языка, а также возникают проблемы у одноклассников и учителей», — заявил Володин.

Рассмотрение закона на данный момент в приоритете. Председатель Госдумы подчеркнул, что люди, приезжающие в Россию, должны знать русский язык, уважать культуру страны и строго соблюдать ее законодательство.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой стоимости экзаменов для мигрантов. Плата за прием экзамена по русскому языку — 2 950 рублей. Такая же стоимость за прием экзамена по истории России и основам законодательства РФ.