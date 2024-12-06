Кабмин утвердил единую стоимость экзаменов для мигрантов в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой стоимости экзаменов для мигрантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Плата за прием экзамена по русскому языку — 2 950 рублей. Такая же стоимость за прием экзамена по истории России и основам законодательства РФ.

Стоимость сдачи экзаменов, необходимых для приобретения гражданства РФ, установлена в размере 2 950 рублей, для получения разрешения на временное проживание — 5 900 рублей, с целью получения разрешения на работу — 3 800 рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты предлагают заставить трудовых мигрантов, работающих по патентам, сдавать устный экзамен по русскому под запись, определять, насколько человек хорошо владеет языком в зависимости от того, в какой сфере хочет работать. Также есть пункт о регулярном обновлении экзаменационных материалов.