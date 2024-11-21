Мигрантам придется сдавать устный экзамен по русскому языку под запись

Госдума приняла обращение к правительству. В нем расписаны меры, необходимые для противодействия нелегальной миграции, о которых рассказал в своем Telegram-канале председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

В обращении депутаты предлагают внедрить системные меры. Они помогут исполнению 13 принятых законов.

Депутаты предлагают заставить трудовых мигрантов, работающих по патентам, сдавать устный экзамен по русскому под запись, определять, насколько человек хорошо владеет языком в зависимости от того, в какой сфере хочет работать. Также есть пункт о регулярном обновлении экзаменационных материалов.

Помимо этого, в обращении предлагается установить количество трудовых мигрантов, которые необходимы России. Задачу по контролю за гражданами других стран хотят возложить на работодателей, привлекающих сотрудников.

Ранее мигранты порезали местного жителя на детской площадке в Дрожжино Ленинского округа Подмосковья. Их было двое.