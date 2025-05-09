сегодня в 05:45

Госдеп: США рассматривают сделку по ресурсам отдельно от переговоров по Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты рассматривают сделку по ресурсам с Киевом отдельно от переговоров об урегулировании украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и (завершения, — прим. ред.) конфликта. Это отдельное», — отметила она.

Также представитель Госдепа добавила, сделка необходима, чтобы обеспечить поступление средств на восстановление Украины после завершения конфликта.

Недавно президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки по доступу Штатов к полезным ископаемым на территории Украины. Он отметил, что американские деньги теперь в безопасности.

После этого вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что указанная сделка требует ратификации Верховной радой.