Регоператоры 2 подмосковных кластеров внедрили систему защиты ломовозов от ЛЭП

В Воскресенском и Алексинском кластерах регоператоры приняли меры для повышения безопасности при работе коммунальной техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Работа под линиями электропередач иногда представляет опасность. Стрела ломовоза может случайно задеть провода и привести к серьезным последствиям — повреждению техники, отключению электричества в населенных пунктах и возгоранию.

Для предотвращения таких ситуаций регоператоры оснастили ломовозы системой «Барьер-1М». Эта система определяет наличие высоковольтных линий и предупреждает крановщика, а также отключает механизмы при приближении к проводам на безопасное расстояние.

«Барьер-1М» фиксирует электромагнитное поле линий электропередач и преобразует его в сигнал. Если техника приближается к проводам ближе чем на 5 м, система автоматически отключает механизмы. При нахождении на расстоянии 10 м водитель получает предупреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.