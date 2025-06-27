Жителям Подмосковья рассказали, что делать с брошенным авто во дворе МКД

В местную администрацию подается заявление о том, что во дворе стоит бесхозный автомобиль. При этом указывается место нахождения машины, ее государственный номер (при наличии), марка и модель, цвет, прочие признаки. В заявлении отмечается также и период, на протяжении которого не производится эксплуатации транспортного средства. Полезным приложением будет фотография машины — она поможет сотрудникам быстрее отыскать объект.