Жителям Подмосковья рассказали, что делать с брошенным авто во дворе МКД

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Жителям Подмосковья объяснили, какие меры нужно предпринять при обнаружении во дворе дома брошенное авто. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Порядок эвакуации брошенного автомобиля:

  • В местную администрацию подается заявление о том, что во дворе стоит бесхозный автомобиль. При этом указывается место нахождения машины, ее государственный номер (при наличии), марка и модель, цвет, прочие признаки. В заявлении отмечается также и период, на протяжении которого не производится эксплуатации транспортного средства. Полезным приложением будет фотография машины — она поможет сотрудникам быстрее отыскать объект.
  • В администрации формируется специальная комиссия. Сотрудники выезжают на место и определяют, действительно ли автомобиль брошен.
  • Владельца машины уведомляют о необходимости самостоятельно убрать транспорт.
  • Если владелец не отреагировал — машину увезут принудительно.

Какие машины считаются брошенными:

  • имеют механические повреждения;
  • отсутствует государственный номер;
  • собственник транспортного средства неизвестен;
  • автомобиль находится без движения длительное время.

К примеру, в подмосковной Коломне за май на специализированную стоянку перемещено 4 транспортных средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.