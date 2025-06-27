Жителям Подмосковья рассказали, что делать с брошенным авто во дворе МКД
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Жителям Подмосковья объяснили, какие меры нужно предпринять при обнаружении во дворе дома брошенное авто. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Порядок эвакуации брошенного автомобиля:
- В местную администрацию подается заявление о том, что во дворе стоит бесхозный автомобиль. При этом указывается место нахождения машины, ее государственный номер (при наличии), марка и модель, цвет, прочие признаки. В заявлении отмечается также и период, на протяжении которого не производится эксплуатации транспортного средства. Полезным приложением будет фотография машины — она поможет сотрудникам быстрее отыскать объект.
- В администрации формируется специальная комиссия. Сотрудники выезжают на место и определяют, действительно ли автомобиль брошен.
- Владельца машины уведомляют о необходимости самостоятельно убрать транспорт.
- Если владелец не отреагировал — машину увезут принудительно.
Какие машины считаются брошенными:
- имеют механические повреждения;
- отсутствует государственный номер;
- собственник транспортного средства неизвестен;
- автомобиль находится без движения длительное время.
К примеру, в подмосковной Коломне за май на специализированную стоянку перемещено 4 транспортных средства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.