Свириденко: сделка Украины с США по ресурсам требует ратификации в Раде

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что сделка с США по природным ресурсам требует ратификации Верховной радой, сообщает РИА Новости .

«Для функционирования фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должна ратифицировать Верховная рада», — отметила она.

По ее словам, сделка с США по полезным ископаемым предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева.

Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. В рамках сделки Вашингтона и Киева по природным ресурсам будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.