В Ростовской области сбит украинский беспилотник

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В Мясниковском районе Ростовской области система ПВО уничтожила вражеский беспилотник, обломки которого повредили частное домовладение, сообщил и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

Осколки БПЛА пробили забор и ворота жилого дома на улице Чапаева, а также разбили оконные стекла.

По счастливой случайности проживающий в доме мужчина-инвалид, передвигающийся на коляске, не пострадал. На место происшествия незамедлительно выехали представители районной администрации для документирования повреждений и организации помощи пострадавшим.

Власти пообещали компенсировать ущерб, нанесенный частной собственности в результате инцидента.