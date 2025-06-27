Более 18 тыс скамеек отремонтировали в Подмосковье с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Специалисты коммунальных служб Московской области под контролем инспекторов областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору выполнили ремонт свыше 18 тыс. малых архитектурных форм. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
К основным видам дефектов скамеек относятся:
- механические повреждения — трещины, сколы, расшатанные соединения, сломанные элементы каркаса;
- повреждения покрытия — отслоение краски, коррозия металла;
- следы вандализма — граффити и надписи.
Наибольшее количество ремонтных работ проведено в городских округах:
- Луховицы — 1 304;
- Серпухов — 1 010;
- округ Пушкинский — 884.
Инспекторы ведомства регулярно проверяют состояние придомовых территорий. Малые архитектурные формы, такие как скамейки — важная часть двора, а значит они должны находиться в нормативном состоянии.
Жителям региона напоминаем, в случае обнаружения дефектов скамеек, сообщите информацию в территориальный отдел министерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.
«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.