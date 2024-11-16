Главы субъектов России поддержали президента Абхазии по телефону

Главы субъектов России выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжании. Среди них, в том числе руководители республик Северного Кавказа и Республики Крым, сообщает ТАСС .

«Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжанией выразили ему поддержку», — говорится в сообщении пресс-службы лидера республики.

Также отмечается, что главы субъектов назвали протесты в Абхазии государственным переворотом. Они пожелали народу республики добра и мира.

16 ноября Бжания заявил о готовности уйти в отставку, если протестующие покинут захваченные ими здания власти. Однако они отказались покидать правительственный комплект и отвергли предложение президента о досрочных выборах.