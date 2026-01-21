Глава Звездного городка покидает пост по собственному желанию

Глава ЗАТО Звездный городок Евгений Баришевский принял решение покинуть пост по собственному желанию после обвинений в получении взятки в размере 365 тыс. рублей. Он признался, что ему было тяжело решиться на такой шаг.

«Этот шаг дался мне нелегко, ведь значительная часть моей трудовой жизни была посвящена служению этому уникальному муниципалитету при вашей поддержке», — написал Баришевский в Telegram-канале.

Он напомнил о масштабных проектах, которые удалось реализовать во время его работы, в том числе в сфере ЖКХ и благоустройства, соцполитики и культурной жизни. Звездный городок не раз получал звание лучшего ЗАТО Подмосковья. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес медиков, спасателей и сотрудников МВД.

«Ваш самоотверженный труд ежедневно обеспечивает статус Звездного городка как одного из самых безопасных и комфортных для жизни мест», — добавил Баришевский.

Чиновника подозревают в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи направили ходатайство об аресте главы, но Тверской суд сначала оставил его на свободе. Позже стало известно, что Баришевского отправили под домашний арест.

