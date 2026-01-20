Главу Звездного городка заподозрили в получении крупной взятки

Главу Звездного городка Баришевского не стали арестовывать по делу о взятке

Главу Звездного городка Евгения Баришевского подозревают в получении крупной взятки. Пока подробности дела неизвестны, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Баришевского подозревают в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи направили ходатайство об аресте главы, но Тверской суд оставил его на свободе.

На должности главы Звездного городка Баришевский работает с 2017 года. Также он занимал пост главы Лобни, был депутатом Мособлдумы, трудился в комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, возглавлял администрацию Орехова-Зуева.

