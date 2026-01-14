У бывшего замглавы московского метро арестовали имущество на 100 млн рублей

Расследование уголовного дела завершено. Дощатова обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, в ноябре 2023 года он получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей.

«Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемого на общую сумму 100 млн рублей», — отметил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор Николай Любимов проходит по делу о получении нескольких взяток на общую сумму более 270 млн рублей.