Экс-губернатор Рязанской области обвиняется в получении взяток на 270 млн рублей

Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор Николай Любимов проходит по делу о получении нескольких взяток на общую сумму более 270 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Он рассказал, что самую крупную взятку в размере 252 млн рублей Любимов получил за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Еще две взятки (12 и 8 млн рублей) предназначались за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Суд в Москве поместил Любимого под стражу в декабре 2024 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Любимов возглавлял Рязанскую область с 2017 по 2022 год. В сентябре 2022 года он стал членом Совета Федерации от Рязанской области.

Ранее был задержан экс-депутат законодательного собрания Челябинской области Ерик Сарсенбаев. Он подозревается в коррупции.

