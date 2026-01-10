сегодня в 18:44

Бывшего депутата Сарсенбаева задержали по делу о взятке в Челябинской области

Экс-депутата Законодательного собрания Челябинской области Ерика Сарсенбаева задержали работники УФСБ России по региону. Это произошло в рамках расследования дела о даче взятки в особо крупном размере, рассказали ТАСС в силовых структурах.

Сарсенбаева суд заключил под стражу.

По предварительной информации, взятку могли дать руководству одного из предприятий. Иные подробности пока не приводят.

Пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области пока не дала комментарий.

Согласно информации из открытых источников, Сарсенбаев был депутатом Заксобрания региона пятого созыва. Он являлся членом комитета по строительной политике.

