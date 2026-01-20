Главу Звездного городка отправили под домашний арест

сегодня в 11:43

Под домашний арест отправили главу Звездного городка Евгения Баришевского, которого подозревают в получении крупной взятки, сообщает ТАСС .

Как рассказали в правоохранительных органах, его подозревают по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ ( получение взятки в крупном размере ).

Подробности данного дела не обнародованы.

В электронной картотеке Тверского суда отмечается, что следователи направили в суд ходатайство об аресте Баришевского. Но суд отказал в этой мере.

