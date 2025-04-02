Глава РФПИ Дмитриев обратился к подписчикам перед ожидаемой встречей с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X устроил опрос и спросил подписчиков, «являются ли хорошие отношения США и России чем-то хорошим для мира». Он сделал эту публикацию в преддверии своих ожидаемых переговоров в Вашингтоне, сообщает РИА Новости .

На момент публикации скриншота в опросе поучаствовали почти 3000 пользователей, две трети из которых утвердительно ответили на вопрос российского политика.

Ранее Кремль допускал, что Кирилл Дмитриев в ближайшее время отправится в Вашингтон на переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Говоря об этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавлял, что Москва и Вашингтон продолжают контактировать «по разным каналам».

Кирилл Дмитриев также является специальным представителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Ранее он участвовал в российско-американских переговорах в Эр-Рияде.