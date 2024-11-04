Глава МИД ФРГ Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала на Украину, фото ее прибытия в Киев опубликовала «Политика Страны» .

На опубликованном кадре Бербок позирует фотографу при выходе из железнодорожного состава. Глава МИД ФРГ в момент прибытия в Киев находилась в хорошем расположении духа — на попавшем в Сеть кадре она улыбается.

Данный визит Бербок в Киев является необъявленным. Также неизвестна причина, по которой глава германского МИД приехала в столицу Украины.

Ранее сообщалось, что Бербок с рабочими визитами посетила Индонезию и Китай. После этого в Сети распространилась информация, что дипломата якобы не встретили в КНР, но МИД ФРГ оперативно опроверг эти слухи.