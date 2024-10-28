В Сети появилось видео, где запечатлены кадры прибытия министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Китай, на которых видно, что ни одно официальное лицо не встречает ее у трапа самолета, сообщает kp.ru .

Визит Анналены Бербок в Китай не был официально подтвержден, однако с начала октября в СМИ появились слухи о ее намерении приехать в КНР до конца месяца для обсуждения ситуации на Украине и конфликтов на Ближнем Востоке.

При этом очевидно, что в Китае поведение Бербок расценивается как не соответствующее ее статусу дипломата. Еще в 2022 году, перед своим первым визитом в Пекин, она охарактеризовала китайского лидера Си Цзиньпина как «диктатора», что создало напряженную атмосферу для китайских представителей на переговорах. В Пекине также недовольны явной поддержкой Берлином американской внешней политики, особенно в контексте ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.

Бербок уже не могла рассчитывать на встречу с Си Цзиньпином, хотя внимание ей уделяли ее китайские коллеги, главы дипломатических ведомств. На официальных мероприятиях в Китае не бывает «случайных» жестов, поэтому отказ принять зарубежного лидера в аэропорту является явным сигналом. Судя по всему, дипломатическая значимость Германии при Бербок снизилась до катастрофических уровней.