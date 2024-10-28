МИД ФРГ отреагировал на видео с Бербок, которую не встретили в Китае

Министерство иностранных дел Германии опровергло слухи, что главу МИД ФРГ Анналену Бербок никто не встречал ни в Китае, ни в Индии, а распространившееся в Сети видео снято вообще в Малайзии, сообщает ТАСС .

Речь идет о видео, как Бербок сошла с трапа правительственного самолета и на пару секунд замешкалась, когда увидела, что ее никто не встречает. После этого глава МИД ФРГ в сопровождении охраны пошла к припаркованной вдали машине.

«Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идет о посадке (рейса. — Прим. ред.) министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер в ходе брифинга кабмина Германии.

Бербок посещала Малайзию с рабочим визитом в начале 2024 года. Когда она прошла небольшое расстояние от самолета, ее все же приветствовали.