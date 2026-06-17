Овчинский: цифровой контроль за строительными отходами станет проще

С 1 июля в столице начинают действовать обновленные правила обращения с отходами строительства и сноса (ОССиГ), заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Правила нацелены на упрощение процессов для бизнеса и усиление контроля за перемещением и утилизацией таких отходов.

«Столица последовательно выстраивает современную цифровую систему контроля за обращением строительных отходов, где все процессы становятся максимально прозрачными и управляемыми. Новый подход позволит участникам рынка значительно сократить время на оформление документов и снизить административную нагрузку, а городу в режиме реального времени видеть всю цепочку движения отходов — от строительной площадки до объекта переработки. Это особенно важно для мегаполиса с такими объемами строительства, где ежегодно выполняются миллионы перевозок и задействованы тысячи организаций. Внедрение цифровых механизмов не только помогает оперативно выявлять нарушения и снижать риск недобросовестных схем, но и формирует более экологичный и технологичный рынок обращения с ОССиГ», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Сегодня город модернизирует систему работы с ОССиГ. Так, подходит к концу перевод ключевых процессов в цифровой формат и их автоматизация. Теперь разрешения на перемещение отходов будут формироваться автоматически при отправке самосвала в рейс. Это сокращает время и снижает риск ошибок при оформлении.

Только в рамках реализации программы реновации в 2025 году ввели рекордные 2,3 млн кв. м жилья. Это 119 домов в которых оборудовали свыше 35 тыс. квартир.

Дополнительно в отрасли развивается цифровая платформа «Тринити» — уникальная разработка города и инвестора для контроля транспортировки ОССиГ, которая поможет объединить в одном цифровом пространстве строительные компании, перевозчиков и объекты переработки отходов. Через платформу участники рынка смогут быстрее находить исполнителей, оформлять договоры, планировать логистику и проводить взаиморасчеты.

Новые механизмы помогут сократить административную нагрузку, ускорить процессы перевозки и переработки отходов, а также снизить экологические риски для столицы.