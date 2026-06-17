Шансов практически нет: почему женщина в стрессе не сможет забеременеть

Постоянное эмоциональное напряжение нарушает выработку гормонов, отвечающих за овуляцию и созревание сперматозоидов. В результате шансы на естественное зачатие снижаются. Об этом РИАМО рассказала гинеколог, репродуктолог Prima Clinic, кандидат медицинских наук, член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России Татьяна Гвоздикова.

«Когда в жизни долго присутствует стресс, уровень кортизола всерьез начинает влиять на репродуктивную систему. Кортизол блокирует выработку гонадотропинов — тех самых гормонов, без которых овуляция у женщин и созревание сперматозоидов у мужчин попросту срываются с графика», — сказала Гвоздикова.

Неудивительно, что частота ановуляторных циклов (когда овуляции просто не происходит) при хроническом стрессе возрастает примерно в полтора раза, добавила врач.

«Есть и цифры, говорящие сами за себя: если женщина живет в постоянном напряжении, ее шансы зачать в течение года оказываются ниже почти на треть. И тут начинается замкнутый круг: трудности с зачатием провоцируют депрессию, а депрессия сама по себе сбивает с толку важнейшую гормональную ось — гипоталамо-гипофизарную. Каждый третий-четвертый человек из этой группы сталкивается уже не просто с хандрой, а с клинически значимыми симптомами депрессии (40% женщин и 15% мужчин). И депрессия способна снизить вероятность успешного ЭКО на 20–33%», — рассказала специалист.

Гвоздикова уточнила, что эмоциональный фон и уровень ежедневного стресса реально могут перекраивать планы организма гораздо глубже, чем иногда кажется. В репродуктивной медицине психика играет намного большую роль, чем принято думать.

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