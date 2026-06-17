Ефимов: 9 новостроек возвели в СЗАО на месте расселенных домов по реновации

Девять новостроек возвели на месте сноса расселенных домов на северо-западе Москвы по программе реновации. Переселение жителей происходит поэтапно, сообщает глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На месте сноса объектов старого жилого фонда возводят новостройки, куда впоследствии переезжают москвичи. Сейчас в Северо-Западном административном округе на месте старых домов построили девять жилых комплексов, которые соответствуют современным стандартам качества, безопасности, энергоэффективности и комфорта. С начала реализации программы реновации во всех округах столицы возведено уже более 110 таких зданий», — приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Расселенные дома демонтируют с применением метода «умный снос». Это позволяет сократить объем строительного мусора и уменьшить вредное воздействие на экологию.

На месте освобожденных от старого жилого фонда участках в районе Северное Тушино появились три новостройки, в Хорошево-Мневниках и Южном Тушине — по два ЖК, в Митине и Щукине — одному. В домах есть лифты, комнаты для консьержей, помещения для велосипедов и колясок. По стандартам программы реновации в ЖК соблюдаются принципы безбарьерной среды для комфорта не только семьям с детьми, но и маломобильным гражданам. На первых этажах домов предусмотрены помещения для магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций.

Системная работа инспекторов «Контроля Москвы» обеспечивает московский стандарт качества. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели более 60 выездных проверок, оценили качество работ и материалов на соответствие утвержденным проектным решениям. В результате оформили заключения о соответствии зданий проектной документации, после чего выдали разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, прежде всего для людей с особенностями здоровья и пожилых москвичей.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке, напомнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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