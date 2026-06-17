Комик Орлов сыграет свадьбу за 600 тыс долларов спустя 12 лет после росписи

32-летний стендапер Сергей Орлов сыграет свадьбу стоимостью 600 тыс. долларов на Пхукете, это произойдет спустя 12 лет после обычной росписи, сообщает Mash .

Орлов с супругой ранее просто поставили подписи в ЗАГСе, так как 12 лет назад денег на торжество у них не было. Теперь, когда комик — один из самых востребованных артистов жанра, супруги приняли решение о пышном торжестве.

Праздник состоится 14 февраля 2027 года на Пхукете. На обновление клятв пара пригласила 40 самых близких гостей. Орлов оплатит им перелет и размещение на острове.

Для торжества артист снял виллу за 70 тыс. долларов/неделя. Обслуживать гостей будет самый дорогой кейтеринг — для угощения привезут ежей, икру, морских гадов, устриц и другие деликатесы. Только на часть из них будет потрачено свыше 600 тыс. рублей.

Развлекать всех будут рэперы Маркул — за 3,5 млн — и Sqwoz Bab за столько же.

Оплату супруги внесли полностью. Праздник на острове приурочен к 12-летию брака.

Комик расписался с женой 14 февраля спустя 2 месяца после знакомства. Встретились они в Якутске под Новый год, где девушка работала Снегурочкой на корпоративах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.